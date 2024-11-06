Американский Interactive Brokers закрывает счета россиян

Американский Interactive Brokers начал рассылать клиентам с гражданством России уведомления о закрытии их счета в течение 30 дней. Об этом «Ведомостям» сообщил ряд источников.

По словам собеседников издания, письма получают даже те клиенты, которые имеют вид на жительство в других странах, в том числе Евросоюза, и те, кто платит в этих государствах налоги. Замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов в беседе с РИА Новости отметил, что в настоящее время рассылки не имеют массовый характер, поэтому сложно утверждать, что IB принял решение о закрытии всех счетов клиентов, которые связаны с РФ.

В самих письмах мера объясняется «внутренней политикой». По мнению управляющего партнера консалтинговой компании LWM Ленара Рахманова, речь может идти о том, что для IB регуляторный риск и возможность получения клиентом дохода в санкционной стране оказался страшнее коммерческой выгоды.

«Вполне возможно, что письма могли получить клиенты с небольшими активами и низкой активностью счетов, ведь регулярные compliance процедуры брокера в отношении российских клиентов сейчас проводятся усиленным образом и требуют больших ресурсов, как временных, так и финансовых. Поэтому в ряде случае такой клиент может не окупать "расходы" IB на эти процедуры, и таким клиентам закрывают счета», — считает Леснов.

Еще одной причиной закрытия счетов, по его словам, может быть наличие активов европейских компаний у российских клиентов IB. Леснов напомнил, что, согласно с санкциям Евросоюза, им запрещено иметь активы на сумму свыше 100 тысяч евро.