Американский брокер объяснил закрытие счетов россиян

Американский брокер Interactive Brokers (IB) закрыл счета некоторых граждан России из-за санкционных рисков, с гражданством это не связано.

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Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя IB.

«Interactive Brokers постоянно анализирует свою подверженность санкциям и другим рискам финансовых преступлений в юрисдикциях, в которых работает компания, что приводит к закрытию определенных счетов», — говорится в сообщении.

Газета 6 ноября писала, что Interactive Brokers начал рассылать клиентам с паспортами РФ и видом на жительство в странах ЕС уведомление о закрытии их счетов в течение 30 дней.

В будущем с этим столкнутся все имеющие гражданство РФ клиенты американского брокера, считает управляющий партнер консалтинговой компании LWM Ленар Рахманов.