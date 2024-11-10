Россиянкам напомнили о родовом сертификате на 12 тысяч рублей

В России беременные могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей, предназначенный для женской консультации, роддома и детской поликлиники. Об этом россиянкам напомнила в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

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Она отметила, что сертификат оформляется бесплатно. Его можно получить в женской консультации с 30-й недели беременности, если женщина ждет одного малыша. В случае, когда будущая мама вынашивает двоих и более детей, сертификат выдается с 28-й недели, добавила депутат.

Собеседница агентства уточнила, что первые четыре тысячи рублей из выплаты предназначены для женской консультации, в которой наблюдается беременная. Кроме того, шесть тысяч пойдут на оплату роддома, еще две — детской поликлинике.

Некоторые субъекты России в дополнение к федеральным пособиям на рождение ребенка назначают дополнительные. Наличие таких выплат и их размер зависят от регионального бюджета, местной демографической политики и других факторов.