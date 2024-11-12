Сможет ли индексация пенсий «догнать» инфляцию

Индексация пенсий не в состоянии повысить качество жизни пенсионеров, это лишь попытка догнать инфляцию.

Такое мнение высказал «Газете.ру» депутат Московской областной думы, председатель областного Союза пенсионеров Анатолий Никитин.

«Сегодня все-таки индексация пенсий — это не про улучшение благосостояния пенсионеров, а лишь попытки догнать инфляцию», — сказал Никитин.

Пока пенсионная система в России находится на этапе реформирования, быстрых улучшений ждать не приходится, заявил он. Депутат напомнил, что в 2025 году пенсии увеличат на 7,3% — по уровню ожидаемой инфляции за 2024-й: у работающих пенсионеров выплаты составят около 19 тысяч рублей, у неработающих — 23,5 тысячи рублей.

«При этом товары базовой потребительской корзины дорожают гораздо быстрее», — указал эксперт.

По его оценке, набор питания на одного человека обойдется в среднем в 6656,5 рубля, коммунальные услуги за однокомнатную квартиру — 3728,5 рубля в месяц, порядка трех тысяч рублей уйдет на лекарства. Итого — 13 385 рублей на базовые потребности в месяц. При этом в среднем десяток яиц подорожал на 31%, сахар — на 21%, а стоимость продуктовой корзины возросла на треть, привел статистику Никитин. Повышение тарифов ЖКХ в среднем по РФ составило 9,8%, а лекарства подорожали на 25%, добавил он.

Ранее Анатолий Никитин призвал к еще большему количеству мер для увеличения денежного довольствия пенсионеров. В частности, он предложил индексировать пенсии россиян по реальной, а не ожидаемой инфляции.