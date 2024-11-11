Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о резком росте доли наличного обмена валюты в России, а также рассказал, как сейчас лучше хранить свои накопления.

В октябре россияне по-прежнему продавали евро и доллары чаще, чем их приобретали, при этом доля наличного обмена валюты резко выросла, составив 91 процент против 70 процентов в сентябре. Об этом со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт» ранее сообщал ТАСС. Отмечалось, что наличные доллары в октябре приносили в РФ в обменники на 12 процентов чаще, чем покупали их там, в случае с евро эта разница была еще более значительной, составив 39 процентов. При этом общий средний чек одной обменной операции с долларами в октябре сократился месяц к месяцу довольно существенно — с 681 до 500 долларов и с 532 до 443 евро.

По словам специалиста, активная продажа наличной валюты россиянами в октябре связана с тем, что многие граждане уже не видят в ней надежного инструмента для сбережения средств. Кроме того, на ситуацию повлиял рост интереса россиян к банковским вкладам, а также падение объемов внешнего туризма.

Доллары и евро – это более привычный для нас с психологической точки зрения инструмент, в который мы привыкли «отправлять» свои деньги. И когда с этими валютами возникли сложности, начались размышления о том, какая валюта может прийти им на смену, - отойти от данного «валютного стереотипа» очень сложно. И тут на ум приходит юань. Конечно, сейчас он обладает определенными преимуществами по сравнению с долларом и евро, тем не менее нужно помнить, что это государственно регулируемая валюта, поэтому с ней могут быть связаны резкие скачки курса – быстрый рост или быстрое падение. И быстрый рост курса здесь менее вероятен, чем в случае с долларом и евро. Кроме того, сравнивая валюты, следует отметить, что российская экономика сейчас находится в достаточно стабильном положении, ее можно охарактеризовать со знаком «плюс», значит, наша валюта тоже стабильна. Так что сейчас нет оснований думать о том, что курс рубля по отношению к иностранным валютам радикально изменится в негативную сторону. При этом у нас сейчас высокие темпы бытовой инфляции, поэтому «оставаться в рублях» в настоящее время тоже не очень резонно. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Наиболее удобным инструментом для сбережения средств в настоящее время представляются банковские вклады, подчеркнул экономист.

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«Данный инструмент требует минимальных усилий для честных инвесторов. Банковские вклады подходят для тех людей, которые хотят с наименьшими нервными затратами сохранить свои деньги. Ничего лучше, чем банковские вклады, сейчас придумать сложно. Учитывая, что Центральный банк в настоящее время твердо стоит на своих позициях, согласно которым он будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, учитывая, что ключевая ставка в ближайшие полгода будет высокой, соответствующую рекомендацию на данный период можно давать смело и обоснованно», - отметил эксперт, подчеркнув, что государственные ценные бумаги могут конкурировать по доходности с банковскими вкладами, однако их покупка не всегда бывает интересной для обычных инвесторов из-за сложных сопутствующих вычислений.

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