Володин рассказал об инициативе, которая не даст иноагентам выводить деньги за рубеж

В настоящее время депутаты прорабатывают инициативу, которая не позволит иноагентам выводить деньги со спецсчета за рубеж, они смогут их снимать только лично на территории России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По его словам, депутаты также изучают возможность распространения этой нормы на тех, кто уехал из России, высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО на Украине, но продолжают получать средства от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ.

«Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», — сказал Володин.

Ранее он сообщал, что депутаты прорабатывают инициативу о введении особого порядка выплат иноагентам средств, которые они получают за интеллектуальную деятельность, в том числе произведения науки, литературы и искусства. Такие доходы будут зачисляться на специальный рублевый счет, его открытие станет обязательным для иноагента. Этот законопроект могут рассмотреть в Госдуме уже на этой неделе.