Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что россиянам доллары не нужны, правильно использовать рубли.
"Правильно, и не нужны [доллары россиянам]", - заявил Силуанов в интервью проекту "ТАСС Дети", отвечая на вопрос о необходимости доллара.
Силуанов предупредил о последствиях избытка денег в экономике
Он также подчеркнул, что выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.
"Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете", - отметил он.