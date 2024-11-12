Телефонные мошенники придумали новый способ кражи данных россиян

В последнее время телефонные мошенники стали чаще использовать новую схему с двойными звонками для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах, предупредили эксперты ВТБ. Об этом пишет РБК.

Злоумышленники звонят человеку и, представляясь сотрудником одной из госструктур, сообщают о заказном письме и предлагают прислать уведомление на почтовый или электронный ящик. Чтобы оформить заявку, необходимо назвать проверочный код, который придет на телефон.

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Если на этом этапе собеседник заподозрит обман и положит трубку, через какое-то время ему позвонят повторно, также якобы из госструктуры. Однако теперь потенциальную жертву будут убеждать в том, что до этого она разговаривала с мошенниками, и ее учетная запись была взломана. Для защиты данных необходим код доступа из СМС-сообщения.

«В этот момент человек, находясь под психологическим давлением неизвестных и полностью доверяя им, становится жертвой дальнейшего обмана», — отмечают эксперты.

На такие звонки сейчас приходится около трети общего количества атак. Особенно популярна такая схема обмана в период уплаты налогов.