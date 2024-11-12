Ждать ли россиянам 13-ю пенсию к Новому году

В России уже не первый год предлагают ввести, так называемую, 13-ую пенсию.

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Проекты законов с идеей реализации данной инициативы регулярно попадают в Госдуму, сообщает ИА DEITA.RU.

Этот год не стал исключением и ещё в сентябре в нижнюю палату российского парламента поступил законопроект о закреплении ещё одной меры прямой финансовой поддержки наиболее уязвимой прослойки населения, а именно пенсионеров в виде дополнительной пенсии.

Существует два основных варианта того, к чему именно должна быть приурочена данная гипотетическая выплата. Одни законотворцы предлагают выдавать её в честь дня рождения пенсионера, а другие выступают за то, чтобы выдавать эти деньги перед Новым годом, пишет «Российская газета».

В обеих случаях речь идёт о выплате дополнительной пенсии в том же самом объёме, который человек получает её обычно. Таким образом, если депутаты одобрят эту идею, представители старшего поколения смогут получать раз в год денежный бонус в размере около 20 тысяч рублей.

В этом году никакого решения относительно выплаты 13-ой пенсии всем пенсионерам ещё не принято. Однако, пока также нет никаких оснований полагать, что она вообще будет. Вместе с тем, до Нового года ещё есть время и, возможно, власти всё же пойдут на этот шаг.