Часть россиян получит сразу три зарплаты в конце года

Россияне могут получить не просто одну, а сразу три зарплаты в конце года.

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Об этом рассказала юрист Оксана Красовская, сообщает ИА DEITA.RU.

По её словам, речь идёт о двух дополнительных выплатах в виде 13-ой и 14-ой зарплаты. При этом, как отмечает эксперт, самим трудящимся стоит понимать, что их выдача не является обязательной и происходит на усмотрение работодателя.

Как пояснила специалист, традиция выдавать, так называемую, 13-ую зарплату появилась ещё в Советском Союзе. В случае, если работник прилежно исполнял свои обязанности в течение года и не допускал крупных огрехов, он мог рассчитывать на эту выплату.

Что касается 14-ой зарплаты, то её принято выдавать в крупных коммерческих предприятиях, которые добились за год внушительных финансовых успехов, и их руководство решает в конце года поделиться с сотрудниками частью сверхприбыли, пишет «Прайм».

При этом, как объяснила юрист, в некоторых случаях выдача этих выплат прописывается в договоре. Тогда работодатель обязан выдать в конце года работнику премию в размере оклада, если для этого были соблюдены все прописанные условия.

При прочих разных условиях, как отметила Красовская, вопрос выдачи 13-ой и 14-ой зарплаты в конце года полностью лежит на совести начальства. Если оно посчитает нужным и возможным раздать людям бонусы перед Новым годом, оно это сделает.