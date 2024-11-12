Деньги «сгорят» мигом: Катасонов предостерёг всех, кто хранит доллары

В США сложилась весьма тревожная экономическая обстановка.

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Об этом предупредил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, никто сейчас не сможет гарантировать того, что в любую минуту в Америке не начнётся новый финансовый кризис. Причин для него сразу несколько и все они могут стать фактором начала серьёзных проблем в американской экономике, а уже если они проявятся в острой форме одновременно, то масштабного обвала будет вообще не миновать.

Первой тревожной новостью является рост инфляции. Если раньше её удавалось абсорбировать либо через реальный сектор, либо с помощью экспорта в страны третьего мира, то из-за пандемии обе эти спасительных опции для денежных властей США оказались недоступны. В результате чего в стране начали бурно расти потребительские цены, ибо инфляция выплеснулась туда.

Второй момент — это невозможность поднятия ключевой ставки, ибо если ФРС пойдёт на этот шаг, в Америке очень быстро начнётся кризис неплатежей по принципу домино, когда каждый конкретный человек или компания просто не смогут получить в банке новый кредит под более низкий процент для того, чтобы продолжать обслуживать свои текущие обязательства.

Если произойдёт обвал, то, как предрекает эксперт, все, кто сегодня хранит у себя в кармане или на банковском счёте доллара, столкнётся с тем, что все его деньги просто «сгорят» в горниле нового масштабного финансового кризиса.