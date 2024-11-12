"Юникредит Банк" повысит комиссию по переводам в валюте

Юникредитбанк («дочка» итальянской группы UniCredit в России) с 2 декабря 2024 года повысит комиссию за осуществление безналичных переводов в иностранной валюте до 5%, следует из новых тарифа банка. Минимальная сумма комиссии составит $500, а максимальная — $1000.

Сейчас комиссия за перевод в иностранной валюте по платежному поручению, переданному по системе Enter.UniCredit, составляет 2%. Если же платежное поручение было передано через другие средства связи, то комиссия будет составлять 3%. По заявлению на регулярное перечисление денежных средств за перевод в валюте будет взиматься также в размере 2%. Минимальная и максимальная комиссия при всех трех способах подачи поручения на перевод одинаковая — $200 и $1000, соответственно.

В октябре Юникредитбанк сообщил , что с 12 ноября для физических лиц введет минимальный уровень объема средств в иностранной валюте, который может быть переведен в другой банк или на счета других лиц в Юникредитбанке без согласования с кредитной организацией. Для долларов США это будет 10 000 единиц в этой валюте, для евро — 10 000 единиц, а для китайских юаней – 70 000 единиц.