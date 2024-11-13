В России предложили новый подход к расчету пенсий

Размер пенсии в России следует рассчитывать не только с учетом трудового стажа, но также исходя из родительского вклада в общество. С таким предложением выступил демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков, передает ТАСС.

По его мнению, размер выплат следует привязать к числу рожденных и воспитанных детей.

«Необходимо привязать размер пенсии к числу рожденных и воспитанных детей — делать расчет пенсии исходя не только из трудового, но также из родительского вклада в общество», — говорится в подготовленном Тимаковым докладе «Демографическая и миграционная политика России».

Активная демографическая политика вряд ли позволит вернуться к простому воспроизводству населения, но сможет затормозить снижение рождаемости, считает эксперт.

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Тимаков также назвал неэффективной мерой перенос основной массы материнского капитала на первое по очередности рождение. По его мнению, главной задачей должно стать стимулирование рождения вторых и особенно третьих детей.

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