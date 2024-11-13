В Госдуме оценили идею привязать размер пенсии к количеству детей

Сегодня пенсионное законодательство уже имеет ряд инструментов, которые позволяют связать общественное благо и родительский вклад, который вносят многодетные мамы в развитие демографической ситуации в стране, сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она оценила идею привязать размер пенсии к количеству рожденных и воспитанных детей.

Ранее соответствующую идею озвучил демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков. Эксперт заявил, что размер пенсии нужно рассчитывать исходя не только из трудового, но также и из родительского вклада в общество.

По словам Бессараб, сегодня мама, родившая троих детей и воспитавшая их до восьмилетнего возраста, имеет возможность за счет государства выйти на пенсию на три года ранее общеустановленного возраста, а мама четырех детей — на четыре года ранее. Мама, родившая и воспитавшая пять и более детей, а также мама, родившая и воспитавшая двоих детей в условиях Крайнего Севера, имеет право уйти на пенсию в 50 лет.

Кроме того, когда мать находится в отпуске по уходу за ребенком, она получает за каждый год нестрахового периода за первого ребенка 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), за второго — 3,6, а за третьего и последующих — 5,4, рассказала депутат.

«Почему этот период называется нестраховым? Потому что в этот период работодатель не выплачивает страховые взносы в нашу общую пенсионную копилку, государство компенсирует это, потому что это действительно благо воспитывать ребенка, благо в том числе общегосударственного уровня. Чтобы понимать, на сколько это значимо для государства, сегодня средняя заработная плата составляет порядка 87 тысяч рублей, на такую заработную плату гражданин может заработать где-то 4-4,5 ИПК, а мама, воспитывающая третьего ребенка, зарабатывает 5,4 балла. То есть это существенный вклад, который оценивает государство. Каждый год законодательство развивается, в том числе пенсионное, гуманизируется в отношении именно семей с детками, многодетных мамочек, но на сегодняшний день привязать больше [пенсии к количеству детей], наверное, просто не представляется возможным, пока бюджет сбалансирован. А в целом, несмотря на достаточно идеалистический взгляд эксперта, его цели и задачи совпадают с целями и задачами государства. Они просто более взвешенные физическим подходом реализованы в законодательстве», — поделилась парламентарий.

Ранее представители общественного движения «Ветераны России» призвали Госдуму перевести сотрудниц российских компаний на удаленку ради повышения уровня рождаемости. В объединении считают, что женщины, работающие в удаленном режиме, в большей степени склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах.