В России рост цен на продукты в ближайшее время не остановится, а с приближением Нового года – наоборот, ускорится. Рынок ожидает традиционный всплеск спроса, и для исключения слишком жесткого скачка цен производители уже начинают наращивать объем предложения, объяснил доктор экономических наук, экс -замглавы Минсельхоза Леонид Холод. Среди продуктов, которые неизбежно подорожают, – индейка, молочка и «набор оливье», предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Что касается индейки, то в России есть ведущий производитель в отрасли, закрывающий 50% рынка. Однако он на три месяца остался без крупной производственной площадки из-за сломанной системы климата – теперь до середины января на рынке будет наблюдаться недопоставка, предупредил эксперт.

«К несчастью для людей, которые любят на Новый год запекать индюшку и для которых это символ Рождества или новогоднего стола, может произойти взлет цен. Спрос большой, а предложение уменьшается», — подчеркнул он.

Что касается молочки, то подорожание затронет всю цепочку товаров – сырки, творог, ряженка, кефир и прочее. Это связано с тем, что только за неделю цены на молоко выросли на 0,9%, а с начала года на 13-14%.

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Традиционно перед Новым годом будет расти в цене «набор оливье» и другие продукты, спрос на которые перед праздниками растет. Овощи – огурцы и помидоры – заметно подорожают из-за сезона, а без активизации импорта могут вырасти и цены на картофель.

В целом при инфляции издержек, когда дорожают практически все компоненты себестоимости, рост цен неизбежен, заключил Холод.

До этого эксперты предупредили, что в декабре в декабре цены в России могут вырасти на 12,5%. Экономисты подчеркивают, что в условиях повышенной инфляции, если есть возможность приобретать необходимые товары длительного пользования, не стоит откладывать такие покупки – к примеру, лучше подарок сделать заранее, чем дождаться, когда возможность его приобрести окажется потерянной.