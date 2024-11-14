ЦБ ограничит доступ к иностранным акциям для инвесторов

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов, следует из указания Банка России, которое было зарегистрировано в Минюсте.

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Исключение составят ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются в инфраструктуре стран ЕАЭС. Их смогут покупать неквалифицированные инвесторы.

Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие иностранные активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.

Согласно действующему указанию ЦБ, вступившему в силу с 1 октября 2023 года, неквалифицированные инвесторы могут приобретать иностранные бумаги, если их эмитенты не зарегистрированы в «недружественных» странах, а выплаты по ним не идут через «недружественную» инфраструктуру.

С 2024 года правительство ввело запрет на покупку любых иностранных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).