Российские банки сократили выдачу кредитных карт

Банки резко сократили выдачу кредитных карт. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в октябре финансовые организации выдали на треть меньше кредиток, чем годом ранее, а одобренные лимиты снизились почти на 20%. Об этом пишет Forbes.

В октябре российские банки выпустили 1,67 млн кредитных карт с общим лимитом 224,23 млрд руб., подсчитали аналитики ОКБ. Число выдач в годовом выражении сократилось на 31%, а общий объем одобренных лимитов — на 19%.

Всего с начала года было оформлено 22,34 млн новых кредитных карт на сумму 2,72 трлн руб. Если сравнивать показатель с результатом за аналогичный период предыдущего года, количество выданных карт практически не изменилось (-0,45%), а общий объем лимитов увеличился всего на 1%. Это самый низкий показатель за последние пять лет, отмечают в ОКБ.

Для сравнения: за первые десять месяцев 2023 количество выдач выросло на 32% год к году, а лимиты увеличились на 42%. В 2022 году эти цифры составляли 24% и 40% соответственно.

Как пишет Forbes, причинами снижения активности стали ужесточение регулирования сегмента, снижение платежеспособности потенциальных заемщиков и высокие процентные ставки. Эксперты прогнозируют сохранение тренда в 2025 году.

Выдачи кредитных карт в России начали снижаться с сентября 2024 года, когда было оформлено 2 млн карт с общим лимитом в 256 млрд руб. Показатель уступает результатам августа — 2,5 млн карт на общую сумму почти 300 млрд руб. В октябре ситуация ухудшилась: число выдач сократилось на 16% относительно предыдущего месяца, а общий одобренный лимит — на 12%.

Ранее сообщалось, что в октябре-ноябре в соцсетях, мессенджерах и даркнете количество объявлений о скупке карт региональных банков увеличилось на 30%. Счета нужны мошенникам для вывода украденных денег.