Министр финансов России Антон Силуанов призвал россиян не вкладываться в криптовалюту. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

По словам Силуанова, криптовалюта крайне волатильна как средство сбережения средств, однако он призвал россиян не пользоваться этим способом для вкладов. При этом министр добавил, что российские власти все же будут использовать криптовалюту для внешнеэкономической деятельности.

«Как средство сбережения это очень волатильно, я бы не рекомендовал нашим гражданам рассматривать его как средство для вложения своих накоплений. Но для расчетов это хороший инструмент, поскольку мы видим, что в условиях, когда расчеты РФ с участниками внешней экономики ограничены, использование криптовалюты, использование цифровых финансовых активов для расчетов очень перспективно. И расчеты уже по целому ряду позиций осуществляются именно в этих инструментах. Поэтому законодатели разрешили нам такие расчеты во внешнеэкономической деятельности», — заявил он.

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Ранее Силуанов заявил, что россиянам «не нужны» доллары.