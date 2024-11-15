Назван минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц — на 1,8 единицы больше, чем в 2024-м, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

«С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК», — сказала сенатор.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты начисляются за каждый год работы на лицевой счет гражданина, за которого работодатель вносит страховые взносы в Соцфонд, напомнила Епифанова.

«Чем больше взносов платит работодатель, тем выше сумма ИПК и будущая пенсия. Безусловно, все сказанное относится к официальному трудоустройству и белой зарплате», — уточнила она.

Максимально за год можно заработать 10 ИПК. При средней зарплате по РФ в 85 017 рублей (по данным Росстата) можно набрать в год 4,584 ИПК.

Ранее депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов предложил ввести показатель «пенсионная потребительская корзина», куда войдут основные продукты питания и товары, лекарства, тарифы ЖКХ, проезд на общественном транспорте, и индексировать пенсии сразу на величину подорожания этой корзины за предыдущий год и прогнозируемую «пенсионную инфляцию» на будущий год.