АСВ обратилось к вкладчикам после нового отзыва лицензии Банком России

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам после отзыва лицензии у Банка БКФ не позднее 29 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба государственной корпорации.

Ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка БКФ. По величине активов кредитная организация занимала 230-е место в банковской системе РФ.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов должны быть возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.

АСВ подтвердило наступление страхового случая и объявило, что руководителем временной администрации в банке будет Евдокимова Светлана Ивановна.

«Агентство планирует осуществлять прием заявлений вкладчиков ООО “Банк БКФ” в электронной форме посредством сайта агентства или портала “Госуслуги”, а также через банки-агенты. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

По данным отчетности банка на 1 октября 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 2,64 млрд рублей.

Система страхования вкладов призвана защитить средства граждан, которые они размещают на депозитах в банках, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Для этого были созданы Агентство по страхованию вкладов и Фонд обязательного страхования. К страховым случаям, при которых производятся выплаты, относятся отзыв лицензии у банка или мораторий ЦБ на удовлетворение требований кредитора.