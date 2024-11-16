Юрист рассказал о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в интервью агентству «Прайм», что телефонные аферисты изобрели новую двухэтапную схему взлома аккаунтов граждан на «Госуслугах» и других сервисах.

Сначала злоумышленник звонит потенциальной жертве и представляется работником «Почты России». Он сообщает, что на имя гражданина пришло почтовое отправление, и предлагает лично явиться в отделение связи, чтобы его получить.

В ЦБ рассказали, как оспорить мошеннический кредит, взятый через Госуслуги

При этом мошенник обещает упростить процесс, прислав уведомление, но для оформления заявки потребуется назвать код из СМС. По словам Соловьева, если на этом этапе человек кладет трубку, обман не прекращается, а наоборот вступает в решающую стадию.

Через какое-то время поступает звонок от якобы сотрудника силовых ведомств, который уведомляет о взломе учетной записи на «Госуслугах», и для ее защиты мошенники будут снова требовать код из СМС.

Юрист отмечает, что цели мошенников прежние — похищение денежных средств или недвижимости россиян, а также оформление на них микрозаймов. Соловьев рекомендовал не вступать в телефонные беседы с неизвестными.

14 ноября киберэксперт Василий Шутов рассказал, что мошенники начали активно применять новую схему обмана россиян. Они звонят им, представляясь работниками мобильных операторов, а затем сообщают какие-то «важные» данные – к примеру, убеждают жертву, что у нее кончился срок эксплуатации сим-карты и рекомендуют обновить информацию, чтобы избежать блокировки. Если человек ведется на это, то его начинают просить присылать коды.

Ранее россиянка попыталась заработать в интернете и отдала мошенникам 8 млн рублей.