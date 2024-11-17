Мошенники стали активно использовать схему с двойными звонками

Телефонные жулики стали активно использовать для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах схему с двойными звонками. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Об этом сообщила пресс-служба одного из крупных банков. Схема такова: сначала потенциальной жертве звонит «сотрудник госструктуры» и сообщает, что ей пришло заказное письмо. Человеку предлагают прислать уведомление на почтовый или электронный адрес. Один нюанс — для оформления заявки нужно назвать проверочный код, который придет по СМС с текстом «код восстановления доступа».

Если человек догадался, что его дурят, и кладет трубку, то через какое-то время ему поступает второй звонок. На этот раз ему сообщают, что первый звонивший был мошенником, а сам звонок означает, что учетная запись уже взломана и надо срочно принимать меры. Чтобы спасти личные данные, от жертвы... снова требуют код доступа из СМС. Человек теряется и код называет. Теперь его аккаунт точно взломан!

— На такую схему обмана приходится около 30 процентов общего числа атак. Причем особенное распространение схема получила в период уплаты налогов, — заявил руководитель Департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. — Я напоминаю: сообщать по телефону незнакомым собеседникам личные данные и коды из СМС ни в коем случае нельзя.

Психолог-консультант Евгения Батушева уверена:

— Мошенники будут придумывать все новые и новые схемы, но все они будут основаны на нескольких моментах. Первый: человека, который вам звонит, вы не знаете. Второй момент: звонок обязательно вызывает у вас сильные эмоции. Кстати, не обязательно негативные: ах, вас взломали, скорее спасайте деньги! Нет, возможно, вам сообщат, что вы выиграли какую-то сумму, хотя ни в каких лотереях не участвовали. Задача жулика — любым способом вывести вас из равновесия. Третий момент: вас подталкивают к какому-то действию, например, нужно сообщить номер кода или данные банковской карты — скажем, для «перечисления выигрыша». Четвертое: вас всегда ставят в ситуацию цейтнота, недостатка времени. Сделай что-то прямо сейчас! Логика тут простая: человек не должен успеть задуматься и опомниться. Поймите эту простую схему, и вам станет намного проще выявлять любой обман.

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Как пояснила эксперт, слова, ситуации и действия могут быть совершенно разными, но схема обмана всегда одинакова. Как в наперстках: незнакомый человек предлагает сыграть, прямо здесь и сейчас, плюс задействуются эмоции — азарт и жадность. Чуть снизили самоконтроль — и все, вы в ловушке.