Цены на мандарины вырастут минимум в полтора раза в декабре. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, причиной подорожания станут логистические проблемы. Как отмечает Mash, оптовики везут мандарины из Турции, Ирана, Грузии, Китая, Абхазии, Египта и Марокко, однако в этом году многие поставщики решили грузить фрукты в Европу, из-за чего и образуются перебои с поставками.

По данным Россельхознадзора, с начала 2024 года в Россию были доставлены 617,3 тысячи тонн мандаринов, а в 2023 году — всего 504,4 тысячи. Египет и Китай увеличили объем поставок в два раза, а из ЮАР прибыло на 29,6% больше мандаринов (в 2024 году — 58,2 тысячи тонн, в 2023 году — 44,9 тысячи тонн).

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Mash отмечает, что рост цен заметен уже сейчас. Так, в 2023 году году килограмм мандаринов на оптовом рынке стоил 60–90 рублей, а в 2024 цена выросла до 100–150 рублей. При этом иранские фрукты сейчас стоят в магазинах от 170 рублей за килограмм, а марокканские — по 250 рублей. По прогнозам специалистов, в декабре ценны вырастут еще минимум на 50 рублей.