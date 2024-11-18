Стало известно, сколько россиян недовольны своей зарплатой

55% россиян недовольны своим доходом, несмотря на то что в этом году в 70% компаний выросли заработные платы, сообщает Forbes со ссылкой на компанию get experts. Размер заработка устраивает 7% россиян.

Почти половина работодателей увеличили заработные платы сотрудникам на 5–10% в 2024 году, 37% — на 10–20%, 9% — на 21% и более. При этом чаще всего компании увеличивали оклад и премиальную часть. 57% специалистов подтвердили, что их заработная плата выросла. 10% сообщили о сокращении дохода. 60% работодателей планируют повышать зарплаты в 2025 году.

61% опрошенных работников выразили надежду, что в 2025 году их доход возрастет или сохранится на прежнем уровне (23%). 4% опасаются, что он сократится.

Опрос также показал, что каждый пятый сотрудник планирует уйти с работы не менее чем через год. Размер зарплаты и бонусов является одной из основных причин смены работы для 54% россиян. 21% жалуются на профессиональное выгорание, 26% — на отсутствие перспектив карьерного роста.

85% россиян ожидают, что после перехода в другую компанию их доход увеличится. 10% считают, что он останется на прежнем уровне.