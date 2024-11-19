У повышенной «приветственной» ставки по счетам и вкладам есть подводные камни. В частности, она действует лишь один-два месяца, заявил порталу Финансы Mail старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Также, по словам юриста, некоторые банки могут добавлять туда другие условия, к примеру, открытие кредитной карты, минимальную сумму, которую надо тратить по дебетовой карте в месяц.

В большинстве случаев такие ставки распространяются на накопительные счета и иногда на депозиты, подчеркнул эксперт. Банки могут в любой момент может абсолютно законно скорректировать условия по счету и понизить процент, отметил собеседник.

Ставки по вкладам могут подскочить до 30%

Ранее стало известно, что с ноября крупные банки постепенно ужесточают условия выдачи ипотеки и потребительских кредитов, а также наращивают доходность вкладов в расчете на новое повышение ключевой ставки Центробанка.