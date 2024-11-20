Россиян предупредили о возрождении мошенниками схемы «Мамонт»

Злоумышленники начали готовиться к предновогоднему сезону подарков, акций и распродаж.

Об этом всех граждан предупредили в полиции, сообщает ИА DEITA.RU.

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредили россиян о возрождении мошенниками своей излюбленной схемы под названием «Мамонт».

Её суть заключается в том, что в период массовых предновогодних покупок аферисты активно уговаривают граждан установить на свои электронные устройства специальные мобильное приложение, которое якобы обеспечивает безопасность сделок.

Эксперт рассказал о том, как вычислить звонок мошенника

На самом же деле, как предупредили полицейские, установка вредоносного ПО позволяет злоумышленникам получить контроль над данными банковских карт россиян и СМС, поступающими на их телефоны, пишет портал РБК-Life.

Как объяснили в МВД, данная схема называется «Мамонт» из-за того, что именно так на своём жаргоне мошенники обозначают тех людей, которых им удалось обмануть и из которых они с помощью своих манипуляций вытягивают все деньги.