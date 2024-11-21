Экономист оценил справедливость повышения социальных пенсий

Повышение социальных пенсий на 14,75% в 2025 году можно назвать справедливым, потому что оно вдвое превысит прогнозируемый уровень инфляции, сказал «Газете.ру» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

После индексации средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей. Законом определены несколько видов социальной пенсии:

по старости;

по инвалидности;

по потере кормильца;

детям, чьи родители неизвестны.

Социальная пенсия по старости назначается, если у человека не сформировано право на получение страховой пенсии:

недостаточно трудового стажа или не хватает пенсионных баллов. В 2024 году для получения страховой пенсии необходимо 28,2 пенсионного балла и 15 лет стажа, напомнил экономист.

Размер социальной пенсии дифференцирован в зависимости от оснований назначения, отметил Балынин. Например, выплата по старости в 2024 году составляет 7733,33 рубля, но при недостижении социальной пенсией прожиточного минимума пенсионера в регионе назначается социальная доплата. Поэтому с учетом доплаты у пенсионера будет в распоряжении сумма не менее прожиточного минимума, уточнил эксперт.