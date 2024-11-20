Нотариусов обязали сообщать наследникам о долгах завещателя

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому нотариусы обязаны сообщать наследникам о долгах наследодателей по кредитам. Об этом сообщило РИА Новости.

Также соответствующий законопроект одобрила Госдума на прошлой неделе. Извещения о долговых обязательствах будут приходить наследникам в письменном виде. Нотариусы обязаны в течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела обратиться в Центральный каталог кредитных историй, чтобы получить соответствующую информацию.

Нововведение актуально в тех случаях, когда долги по кредитам превышают стоимость наследуемого имущества. В таком случае принятие наследства экономически нецелесообразно.

Планируется, что закон вступит в силу через год после того, как будет официально опубликован.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты госпошлины наследников погибших от обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».