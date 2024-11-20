Разработчики технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. рассказали о том, что телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана — они звонят участникам СВО под видом волонтеров, после чего воруют у них деньги. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в F.A.C.C.T., мошенники сообщают своим жертвам о выплатах для участников СВО от политической партии «Единая Россия», после чего отправляют ссылку на вредоносное ПО. При этом, жертвами обмана становятся как участники СВО, так и их близкие.

«Злоумышленники под видом медсестер из приграничных регионов и волонтеров через сайты знакомств и соцсети вступают в контакт с бойцами и их близкими, в ходе переписки сообщают фейковую информацию о единовременных выплатах участникам СВО от партии "Единая Россия" и направляют ссылку на вредоносное приложение для Android. Эта мошенническая схема используется с 19 апреля 2024 года, общий ущерб от действий преступников составил почти 13 миллионов рублей», — рассказали в компании.

Отмечается, что на данный момент жертвами мошенников стали как минимум 230 человек. При этом, злоумышленники начинают звонить сразу после того, как участники СВО получают выплаты. В F.A.C.C.T. также добавили, что одна из мошеннических групп, которую компании удалось обнаружить, использовала киевское время и расчеты в гривнах. Поиск потенциальных жертв, как правило, ведется в тематических Telegram-чатах, а перед отправкой вредоносного ПО злоумышленники сначала втираются потенциальной жертве в доверие.

«С 2022 года мы фиксируем активное использование мошенниками темы выплат участникам СВО и их семьям. Обычно преступники применяют проверенные временем схемы, подстраивая их под новые информационные поводы. <...> При создании фейковых страниц с выплатами злоумышленники использовали тот же шаблон, что и при фейковых опросах в преддверии президентских выборов», — добавила старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.

Чтобы обезопасить себя от обмана, в компании советуют не переходить по ссылкам, которые получены от незнакомцев, а все приложения устанавливать только из официальных магазинов.

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