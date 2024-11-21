Какие продукты к Новому году стоит закупить уже сейчас

Россиянам не стоит откладывать покупку продуктов для сервировки новогоднего стола до момента, когда до главного праздника в году останется всего несколько дней.

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Такой совет гражданам дали экономисты, сообщает ИА DEITA.RU.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев посоветовал уже сейчас закупить икру и алкоголь. Также эксперт рекомендовал россиянам заранее приобрести и другие продукты из категории деликатесов, ибо к концу декабря на них сильно вырастут цены.

Как отметил специалист, такие продовольственные товары, как мясные копчёности обладают свойством длительного хранения и их можно купить уже сегодня, не опасаясь того, что они испортятся к Новому году, естественно при условии их заморозки.

Также эксперты рекомендовал гражданам заблаговременно приобрести замороженные овощи, равно как и картофель, морковь и лук. Все эти продукты могут храниться долго без ущерба своим кондициям и вкусовым качествам, пишет портал «Финансы Mail».