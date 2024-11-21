Назван самый опасный способ взять кредит

Опаснее всего брать кредиты на черном рынке, состоящем из нелегальных компаний, которые не регистрируются в реестре Центробанка России и обходят законодательные нормы, предупредил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. В беседе с NEWS.ru юрист подчеркнул, что ни один из стандартных механизмов защиты прав заемщика не сработает. При этом, уточнил эксперт, при оформлении кредита условия могут показаться более привлекательными.

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Процентные ставки на черном рынке зачастую скрыты за сложной схемой начисления, которую заемщику разъясняют уже после подписания договора. Реальная стоимость кредита может быть в десятки раз выше заявленной, а штрафы за просрочку растут в геометрической прогрессии. Например, ставка может составлять до 10% в сутки, что быстро превращает долг в неподъемное бремя, — поделился Адамс.

Юрист отметил, что черные кредиторы нередко включают в условия дополнительные комиссии, неочевидные во время подписания договора. Так, по его словам, они могут брать плату за обработку заявки или штрафы за досрочное погашение. Такие кредиторы прибегают к жестким методам взыскания долгов, так как находятся вне правового поля. Адамс предупредил, что заемщик может столкнуться с угрозами, порчей имущества, принуждением к передаче личных вещей или недвижимости.

По словам эксперта, даже самые высокие ставки в банках и микрофинансовых организациях будут выгоднее, чем условия на черном рынке. Он обратил внимание, что заемщик может рассчитывать на реструктуризацию долга, кредитные каникулы и помощь в урегулировании задолженности через суд, если возьмет кредит в официальной организации.

Как распознать черного кредитора? Обычно это компании, которые не предоставляют лицензии или поддельно указывают недействительные документы. У них нет физического офиса или они требуют внести предоплату за «обработку заявки». Часто такие кредиторы рекламируют свои услуги на сомнительных интернет-площадках или через личные объявления, предлагая невероятно выгодные условия, — заключил юрист.

Депутат Никита Чаплин ранее рассказал, что избежать высоких ставок по кредитам поможет рассрочка. Парламентарий отметил, что многие ретейлеры предлагают именно ее, позволяя клиентам распределять платежи на несколько месяцев или лет без дополнительных процентов.