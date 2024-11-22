Россиянам стали чаще блокировать счета

Число обращений россиян по поводу действий банков, фактически отключающих клиентов от обслуживания, увеличилось на 18,3%, до 140,8 тысячи. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные Банка России.

Как отметили в регуляторе, происходящее связано с ростом числа жалоб в категории «Мошенничество» на 93,5%. В частности, выросло количество обращений о блокировке счетов и карт после вступления в силу закона о приостановке подозрительных переводов. Большинство обращений — 28% — касаются исключения данных о владельцах счетов из базы ЦБ со сведениями о мошеннических операциях и получателях денег (дропах).

«Правда, как отметили в ЦБ, встречаются и сообщения от заявителей, информации о которых нет в базе данных регулятора. Здесь речь может идти о случаях, когда человек не понял причину приостановки платежа», — отмечается в материале.

По итогам трех кварталов года доля связанных с мошенничеством жалоб составила 14,6% от их общего числа, к ЦБ обратились более 5,7 тысячи человек. Годом ранее доля обращений в категории «Мошенничество» составляла 9%, в регулятор обращались 2,9 тысячи граждан.

Ранее директор по информационной безопасности маркетплейса «Сравни» Павел Арланов рассказал в беседе с RT, что частые и небольшие переводы между собственными счетами могут быть расценены банковской системой как подозрительные.