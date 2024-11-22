Раскрыты траты китайских туристов в России

Китайские туристы тратят в России около 130 тысяч рублей. Эту сумму раскрыла директор центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова, ее слова цитирует «Прайм».

По словам эксперта, в структуре расходов гостей из Китая преобладают гостиницы и шоппинг. Отмечается, что путешественники предпочитают отели категории «три» и «четыре звезды».

«Среди китайских туристов преобладают женщины в возрасте от 35 до 45 лет, это в основном городские жители со средним или высоким уровнем дохода и высшим образованием», — отметила Максутова.

Она добавила, что чаще всего китайцы путешествуют по России семьями, а люди старшего поколения по-прежнему часто выбирают групповые туры.

Ранее сообщалось, что за 2024 год поток туристов из Китая на Дальний Восток вырос в два раза и превысил 500-600 тысяч человек.