Названы последствия «записывания» чужого долга на свой счет
«Записывание» чужого долга на свой счет чревато последствиями. Об этом заявила Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», передает «Финансы Mail».
По ее словам, в большинстве случаев проситель не может оформить кредит, поскольку его финансовая репутация уже уничтожена многочисленными просрочками, судебными решениями о возврате долга, банкротством.
Даже если в начале друг или родственник компенсирует ежемесячные платежи по кредиту, это совсем не гарантия соблюдения платежной дисциплины в дальнейшем, указала собеседница. Среди последствий просрочек – увеличение задолженности, рост процентов, штрафов и неустоек, отметила эксперт. Кроме того, по ее словам, «гарантировано общение со службой взыскания банка/коллекторским агентством».
«Если «общение» со службами взыскания кредитора не принесет плодов, последует принудительное взыскание долга по судебному приказу или решению суда», - пишет портал со ссылкой на Дайнеко.
Долг будут взыскивать в рамках исполнительного производства. Так, человек может лишиться поступлений и накоплений с личных счетов. На имущество может быть наложен арест или запрет на регистрационные действия вплоть до его принудительной реализации для погашения долга, судебных издержек и исполнительского сбора за работу судебных приставов, предупреждает специалист. Кроме того, человеку могут ограничить выезд за границу России и управление транспортным средством, добавила она.