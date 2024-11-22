Экономист Александр Разуваев в разговоре с Рамблером прокомментировал ослабление курса рубля к доллару и евро, отметив, что в настоящее время выгодными будут инвестиции в золото.

22 ноября курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex превысил 103 рубля впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные Forex «БКС экспресс». Стоимость евро, согласно данным данные Investing.com, дошла до 108,354 рубля.

Эксперт подчеркнул, что основной причиной скачка курсов валют стал недавний обмен ракетными ударами между Россией и Украиной.

Главный фактор – это геополитика и все, что связано с Украиной, с ракетами и так далее. И я допускаю, что курс может дойти до 110 рублей за доллар, однако в ближайшее время мы все равно должны ориентироваться курс 100 рублей за доллар. На инфляцию это влияет не так сильно – падение рубля к доллару на 1% ускоряет годовую инфляцию на 0,1%. Александр Разуваев Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик

На курс рубля также влияет ситуация с ключевой ставкой, добавил он.

«Против рубля играет то, что сейчас многие «рисуют» повышение «ключа» до 23%, но при этом есть точка зрения, согласно которой показатель оставят неизменным – на уровне 21%. При этом ослабление рубля поддерживает акции экспортеров, а это 60% индекса Мосбиржи», - сказал он.

Аналитик вместе с тем дал совет российским инвесторам, опасающимся ослабления курса рубля.

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«Покупайте «префы» [привилегированные акции] «Сургутнефтегаза» - они вообще не падают [в цене], а также золото - оно будет дорожать в долларах на фоне геополитических событий», - отметил Разуваев.

Ранее руководитель направления аналитики «Ф-Брокер» Александр Тимофеев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как стабилизировать курс рубля.