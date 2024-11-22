Юрист рассказал, как выбраться из долговой ямы

В прошлом году выдачи кредитов в России выросли более чем в 1,5 раза. Банки одобрили населению ссуды на 16,8 триллиона рублей. Однако многие граждане не справляются с долговой нагрузкой. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Алексея Першина, что делать, если вы оказались в долговой яме.

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Обратитесь в банк

По его словам, нужно оценивать каждую конкретную ситуацию. Однако если человек не может работать из-за болезни или потерял работу, то можно обратиться с заявлением в банк и попросить отсрочку.

— Обычно добросовестные кредитные организации идут на уступки и позволяют два-три месяца не платить кредиты, если у вас есть страховка. Но важно понимать, что в дальнейшем сумма ежемесячного платежа станет больше, — сказал он.

Также если у вас возникают сложности с погашением задолженности, нужно обратиться в банк и прояснить текущую ситуацию. Организация может предложить вам реструктуризацию задолженности или другие варианты помощи. Важно быть открытым для диалога и показать свою готовность к сотрудничеству, объяснил Першин.

Не ждите, когда кредиторы пойдут в суд

Юрист отметил, что если человек понимает, что не может справиться с ежемесячными выплатами по кредитам или микрозаймам, то лучше не ждать, когда кредиторы подадут в суд.

— Во-первых, банки не будут сразу подавать в суд. Они начнут звонить вам с предложениями оплатить задолженность, а потом будут присылать досудебные претензии. А если они в итоге подадут в суд, то вам придется заплатить еще и судебные издержки и исполнительский сбор судебным приставам. Я рекомендую подождать три месяца и начать процедуру банкротства. Она поможет вам выбраться из долговой ямы, — сообщил собеседник «ВМ».

Специалист предупредил, что в случае, когда у человека есть не только кредиты, но и ипотека, при банкротстве он лишится этого жилья.

Однако если есть возможность самостоятельно закрыть хотя бы часть задолженностей, то в первую очередь следует погасить кредиты с высокими процентными ставками, например, кредитные карты и микрозаймы.

Откажитесь от страховки

Кроме того, если вы недавно взяли новый кредит, который увеличил вашу кредитную нагрузку, вы можете отказаться от страховки в течение 14 дней и значительно снизить размер ежемесячного платежа при определенных условиях.

— Но многие банки автоматически повышают процентную ставку по кредиту, если заемщик отказывается от страхования. Я рекомендую внимательно прочитать договор и оценить, выгодно ли вам это делать. Иначе после повышения процентной ставки платеж может стать еще больше, — подытожил Першин.

Ранее стало известно, что правительство поддержало законопроект о сохранении ипотечного жилья при банкротстве. Юрист Дмитрий Кваша рассказал «ВМ», как это будет работать. Эксперт объяснил, что теперь должник сможет сохранить ипотечное жилье при банкротстве, если у него нет просрочек.