Банковские счета стали блокировать в 2 раза чаще

Россияне стали чаще жаловаться Центробанку на блокировку банковских счетов, сообщает ИА DEITA.RU. Причиной становится попадание счета в специальную базу.

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Данные Банка России приводят «Известия»: за девять месяцев 2024 года число обращений выросло на 18,3% и достигло 140,8 тысячи. Основная причина — увеличение жалоб в категории «Мошенничество», рост по которой составил 93,5%. Каждое четвертое обращение в этом разделе касается просьб исключить клиентов из базы дропов — списка подозреваемых в участии в незаконных операциях.

Согласно расчетам, за три квартала текущего года 14,6% всех жалоб были связаны с мошенничеством. Более 5,7 тысячи человек обратились с просьбой исключить их из базы дропов, тогда как год назад таких заявлений было вдвое меньше — около 2,9 тысячи.

ЦБ поясняет, что в большинстве случаев в исключении из реестра отказывают: банки подтверждают признаки подозрительных операций. Для клиента это означает блокировку счетов, карт и дистанционного обслуживания во всех финансовых организациях. Получить доступ к своим средствам можно лишь в отделении банка, представив доказательства их легального происхождения. Если Центробанк отказывает, остается только судебный путь.

Рост числа жалоб свидетельствует об усилении контроля над финансовыми операциями, однако многие граждане сталкиваются с серьезными трудностями, пытаясь восстановить доступ к своим деньгам.