Названы последствия новых санкций США для россиян

В краткосрочной перспективе после новых антироссийских санкций США логично ожидать роста колебаний курса рубля. Об этом «Газете.Ru» заявил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

«Можно ждать повышенной волатильности рубля. С одной стороны, можно ожидать повторение ситуации этого года (преимущественно весной и летом), когда у импортеров возникли сложности с проведением внешнеторговых платежей. В результате, спрос на валюту может оказаться ниже в ближайшие месяцы, что будет позитивно для рубля. С другой стороны, проблемы могут возникнуть и у экспортеров. В августе-сентябре этого года некоторые компании столкнулись с тем, что не могли оперативно получить выручку за свой товар у иностранных банков. После нового пакета санкций ситуация может повториться и даже ухудшиться. В итоге, экспортеры могут продавать валюту в меньшем объеме, что будет негативно для рубля», — отметил экономист.

Он допустил, что россиянам будет сложнее провести платежи за рубеж. Однако у населения все еще есть возможность провести транзакции через банки, которые не находятся под санкциями, добавил Кулагин.

Также экономист рассказал, как россиянам снизить риски санкций.

Во-первых, в текущих условиях как никогда нужна диверсификация. По словам Кулагина, если есть желание или необходимость хранить средства в валюте, лучше делать это в различных инструментах и в разных банках/УК. В таком случае уменьшается риск того, что новые санкции приведут к невозможности управления частью своих активов, пояснил эксперт.

Во-вторых, сейчас лучше отдавать предпочтения инвестициям в активы, которые находятся в России. Экономист сказал, что это позволяет избавиться от инфраструктурного риска, а также от необходимости использовать международные системы платежей или иностранных брокеров. Текущие рыночные ставки делают рублевые активы (депозиты, облигации, в том числе ОФЗ) достаточно привлекательными, заключил эксперт.