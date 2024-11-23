ЦБ необычным способом предупредил о телефонных мошенниках

Центробанк России опубликовал популярный мем «Бу, испугался?» с говорящим котом, чтобы предупредить россиян об опасности общения с телефонными мошенниками.

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«Бу, испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу. (...) Посмотри мне в глаза, скажи мне код из СМС, давай переведем деньги на специальный безопасный счет. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?», — отмечается в публикации.

В Банке России порекомендовали во время подобных звонков от хакеров «класть трубку без разговоров».

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали использовать гибридные схемы для обманов россиян, совмещая сразу несколько известных вариантов давления и пытаясь заставить жертву сделать частью атаки своих родственников и друзей.

До этого банк ВТБ сообщил, что мошенники стали активно использовать для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах схему с двойными звонками.