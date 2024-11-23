Банки ОАЭ перестали обслуживать карты Газпромбанка системы UnionPay

Кредитные организации ОАЭ перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Отмечается, что при попытке воспользоваться картой банкоматы кредитных организаций ОАЭ выводят на экран уведомление о технической ошибке. В тексте уведомления говорится, что карта является неактивной или заблокированной. Пользователям предлагается связаться с поддержкой своего банка.

Банки Турции также перестали обслуживать банковские карты UnionPay, выданные российским банком Газпромбанк. При попытке снять деньги в банкомате выдается предупреждение либо о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается данным банком.

21 ноября Соединенные Штаты расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.