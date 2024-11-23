В Казахстане перестали работать карты UnionPay Газпромбанка

Некоторые банки в Астане, в банкоматах которых еще недавно можно было снять наличные с карты UnionPay Газпромбанка, а также расплатиться через их терминалы в магазинах, перестали обслуживать такие карты. В этом убедился корреспондент ТАСС.

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22 ноября днем в двух банкоматах в центре города удалось снять наличные в национальной валюте тенге с двух разных карт, однако к вечеру эти же аппараты выдали уведомление о том, что операция не может быть завершена, и вернули карты. 23 ноября в банкоматах также невозможно снять наличные, устройство возвращает карту, сообщая о том, что она не обслуживается. В нескольких магазинах в центре столицы вечером 22 ноября по карте также не удалось оплатить покупки. При этом в этих же терминалах карта Visa, выпущенная не в России, сработала для оплаты и с нее были списаны средства.