Путин увеличил ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого срока выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет. Соответствующий документ в субботу, 23 ноября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

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При этом в период с 2021 по 2024 года этот показатель был на уровне 22 лет. Решение об увеличении срока связано с динамикой статистики продолжительности жизни, которая в дальнейшем соотносится с утвержденной российским правительством методикой оценки ожидаемого периода, следует из текста закона.

Юрист Ирина Сивакова рассказала, что в следующем году пенсионеры в России смогут получить три новые выплаты. Этому поспособствовали законы, принятые в 2024 году. При этом восстановление индексации будет происходить только на будущее время, пропущенные индексации можно будет получить после прекращения работы.

Силуанов: Пенсии с января вырастут на 7,3 процента

С 1 января 2025 года ожидается ежегодная индексация пенсии в соответствии с темпами инфляции за предыдущий год. Кто может рассчитывать на повышение и насколько увеличатся выплаты, «Вечерней Москве» рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.