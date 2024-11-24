Эксперт рассказал об уловке продавцов во время «Черной пятницы»

Маркетолог, кандидат экономических наук Игорь Качалов объяснил «Звезде», как продавцы остаются в плюсе после ежегодной распродажи «Черная пятница».

Эксперт отметил, что менеджеры хорошо выучили только одну уловку и активно пользуются ей на распродажах.

«Иногда за неделю, а иногда за одну ночь, например, в четверг, продавец «рисует» высокий ценник. И, например, как минимум один день, бывало и такое, как максимум одну неделю, товар стоит по цене плюс тысяча рублей», - рассказал Качалов.

Маркетолог добавил, что такой «маскировкой», когда сначала цена на товар незначительно повышается, а во время акции понижается, продавец покрывает свои расходы на товар. Он отметил, что до 80% акций подобного рода являются «псевдоакциями», которые никак не помогают человеку сэкономить.

Эксперт также посоветовал во время распродажи использовать интернет-ресурсы по сравнению цен, чтобы избежать подобного обмана, который в сегодняшние дни легко можно опознать в большинстве случаев.

«Соответственно, всегда можно посмотреть сайты, порталы, агрегаторы цен посмотреть историю цены на тот или иной товар за последние два-три месяца, как минимум. Даже если нет истории, можно взять и сравнить цены в одном магазине с другими», - рассказал Качалов.

Ранее эксперт рассказал, почему не стоит верить акциям в магазине, и как продавцы предлагают покупать ненужные вещи. Супермаркеты часто выставляют те товары, которые пользуются спросом, по максимально высокой цене.