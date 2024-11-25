Что произойдет, если снять деньги с вклада раньше срока

Досрочное закрытие вклада приведет к тому, что проценты будут начислены по ставке «до востребования», предупредил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«В большинстве случаев досрочное закрытие вклада невыгодно вкладчику, так как в этом случае проценты начисляются по ставке «до востребования», которая существенно ниже ставки по депозиту», — объяснил эксперт.

Исключение, по его словам, составляют вклады с опцией досрочного закрытия, где прописаны льготные условия досрочного закрытия.

«В этом случае, например, за часть срока проценты могут быть начислены по ставке вклада, а за период сверх этого срока, когда средства лежали на вкладе, по ставке до востребования. Однако опция досрочного закрытия вклада очень редко встречается в предложениях банков», — добавил Зварич.

Единственный момент, когда досрочное закрытие вклада имеет смысл — когда ставки по вкладам выросли очень сильно и вкладчик может тут же переоткрыть вклад, который к окончанию старого вклада даст доходность выше, чем по закрываемому депозиту, отметил аналитик.