В России предложили увеличить пенсии работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры в России должны получать пенсию почти вдвое больше, чем сейчас, заявил председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«По результатам опроса, 74% респондентов продолжают трудиться по причине недостаточного размера пенсии, еще 23% стремятся материально помогать близким, остальные таким образом хотят оставаться в обществе. Согласно другому исследованию, более 60% работающих пенсионеров заявляют, что их пенсия не покрывает даже базовые потребности», — сказал Никитин в беседе с «Газетой.Ru».

Никитин назвал работающих пенсионеров ценным ресурсом для экономики. По его словам, у таких людей много знаний и большой опыт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на следующий год до 22,5 года, напоминает RT.