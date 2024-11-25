В Венгрии повысят минимальную зарплату

Минимальная зарплата в Венгрии в ближайшие три года увеличится примерно на треть и достигнет уровня 374 600 форинтов (€910). Соглашение об этом заключили в Будапеште представители правительства, Ассоциации предпринимателей и работодателей, а также Объединения профсоюзов страны.

Выступая на церемонии подписания документа, которая транслировалась по телевидению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "соглашение является беспрецедентным". По его словам, с учетом инфляции в ближайшие три года реальный рост минимальной зарплаты составит 29%.

Глава правительства также отметил, что военный конфликт на Украине серьезно повлиял на экономику Европы, замедлив ее развитие и вызвав повышение инфляции. В связи с этим урегулирование украинского кризиса будет иметь важное значение для экономики Венгрии, которая связывает большие надежды с предстоящим возвращением на пост президента США Дональда Трампа.

"Соглашение о заработной плате основано на концепции, согласно которой нам удастся сделать 2025 год годом мира", - сказал Орбан.

Сложные переговоры

Глава Объединения профсоюзов Венгрии Мелинда Месарош сообщила, что договоренность предусматривает рост минимальной зарплаты в 2025 году на 9%, в 2026 году - на 13% и в 2027 году - на 14%. Таким образом, Венгрия выполнит рекомендации Евросоюза в отношении уровня минимальной зарплаты. Сейчас этим ожиданиям соответствуют лишь 5 стран из 27.

В свою очередь генеральный секретарь Национальной ассоциации предпринимателей и работодателей Ласло Перлус рассказал, что переговоры шли непросто, в какой-то момент их участники "уперлись в стену", но в конце концов сумели достичь хорошего соглашения.

Задачи правительства

Правительство Венгрии видит свою главную задачу в том, чтобы обеспечить в 2025 году рост экономики на уровне 3,5% и сдержать инфляцию в пределах 4%.

В январе 2023 года инфляция в Венгрии достигла 25,7% и оказалась самой высокой в странах Евросоюза. Власти называли такую инфляцию "военной" и заявляли, что она возникла из-за конфликта на Украине и санкций ЕС против России, вызвавших рост цен на энергоносители. Благодаря системе жестких административных мер правительство сумело сбить инфляцию к концу 2023 года "до уровня однозначных чисел", а к середине нынешнего - вернуть в диапазон 2-4%, установленный в соответствии с целями Национального банка Венгрии. Ожидается, что по результатам 2024 года этот показатель составит 6%.

Соглашение о трехлетнем повышении минимальной зарплаты имеет важное политическое значение для Орбана и возглавляемой им правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". Весной 2026 года в Венгрии должны состояться очередные парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны.