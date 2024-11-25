Названы популярные у мошенников схемы на ноябрьских распродажах

Популярная у мошенников схема, подготовленная к ноябрьским распродажам, - фальшивый розыгрыш с подарочными коробками якобы от имени популярного маркетплейса, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

В компании отметили, что жертв заманивают на липовые сайты известных маркетплейсов возможностью выиграть подарочные сертификаты, технику, путевки и другие ценные призы. Для принятия участие в «розыгрыше» необходимо ввести свое имя. Затем человек выбирает с трех попыток подарочную коробочку с подарком. Пользователи всегда «угадывают», поскольку мошенникам важно, чтобы потенциальная жертва осуществила перевод средств.

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«В обнаруженных схемах речь шла о "выигрыше" более чем 250 тысяч рублей. Чтобы получить выигрыш, нужно ввести реквизиты карты, а далее оплатить обязательную "пошлину"», - говорится в публикации.

В итоге люди теряют деньги, говорят эксперты. По их словам, фишинг на продавцов – еще одна обнаруженная схема. Специалистам удалось найти фишинговые ресурсы, которые мимикрируют под страницы авторизации для входа в кабинет продавца на популярных маркетплейсах. На поддельных страницах пользователя просят для авторизации ввести логин и пароль, которые в итоге получают мошенники.