Определен самый выгодный магазин у дома в России

Торговая сеть «Пятерочка» стала самым выгодным магазином у дома по данным мониторинга цен Института человека «Ромир», сообщили в пресс-службе компании.

Аналитики холдинга подсчитали, что потребительскую корзину из 35 позиций в торговой сети можно собрать за 3368 рублей, а стоимость основных базовых продуктов на 36% ниже стоимости корзины Росстата.

Исследователи пришли к выводу, что некоторые мясные полуфабрикаты, например, сосиски, можно приобрести в «Пятерочке» в пять раз дешевле, чем в других магазинах, а маргарин — в 5,5 раз дешевле.

Десяток яиц в магазинах сети обойдется на треть дешевле, чем в среднем по стране, а плодоовощная продукция — на 14%.

Сеть лидирует по ценовой доступности в 15 из 19 городов, где проводилось исследование. Самые низкие цены на базовые товары зафиксированы в магазинах «Пятерочка» в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Архангельске и Перми — в этих городах корзина обойдется потребителям в сумму около 3000 рублей.

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2024 г. и охватывало цены на продукты питания в семи самых популярных торговых сетях магазинов шаговой доступности в 19 городах страны.

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Для расчета стоимости базовой потребительской корзины в продовольственных сетях аналитики составили и проанализировали список товаров, соответствующих требованиям Росстата о составе минимальной продуктовой потребительской корзины на 2024 год, и доступных в перечисленных торговых сетях.

В этот список входят хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и другие товарные группы повседневного спроса.

В каждой торговой сети аналитики «Ромир» выбирали самые доступные по цене позиции.