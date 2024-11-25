За что дачники могут получить штраф зимой в 2024 году

Зимой в 2024 году дачников в России могут оштрафовать за ряд правонарушений. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на юристов.

В частности, штраф в размере от 2 тысяч до 15 тысяч рублей получит дачник, который оставит на участке мусор. Это также касается тех, кто закопает его в снег. Нарушение подпадает под статью о несоблюдении экологических, санитарно-эпидемиологических требований и мер противопожарной безопасности, отметили специалисты.

Также штраф ждет граждан, которые расчищают снег, сбрасывая его на дороги или соседние участки. В первом случае возможен штраф от ГИБДД на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Во втором – от 100 до 300 рублей как за самоуправство.

Кроме того, эксперты напоминают о том, что нарушение правил использования пиротехники карается штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, который выносит государственный пожарный надзор.

Ранее РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова (КПРФ) сообщило, что у дачников есть возможность уменьшить налоги с помощью установки на участке мобильной бани-бочки взамен капитальной бани.