"Финуслуги" назвали самые распространенные ошибки покупателей в "Черную пятницу"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Основными финансовыми ошибками покупателей в "Черную пятницу" являются фокус на проценте скидки, а не настоящей стоимости товара, использование кредитных средств, импульсивные покупки ради "экономии". Об этом рассказали эксперты маркетплейса Московской биржи "Финуслуги" (текст исследования имеется в распоряжении ТАСС).

"В период больших акций и распродаж особенно важно грамотно распорядиться своими деньгами, не поддаться соблазну ненужных трат и правильно рассчитать выгоду. Основные финансовые ошибки: фокус на проценте скидки, а не настоящей стоимости товара; использование кредитных средств; импульсивные покупки ради "экономии"; пренебрежение долгосрочными финансовыми целями; неучтенные скрытые расходы", - отмечается в исследовании.

Одна из самых распространенных ошибок - это фокус на проценте скидок. Зачастую в маркетинговых целях диапазон скидок достигает от 50% до 80% и более. Однако на рынке встречаются случаи искусственного завышения цен для "накручивания" скидки. Поэтому в период больших распродаж стоит обращать внимание на реальную цену и необходимость покупки товара.

Также эксперты отмечают, что использование заемных средств в ажиотажный период продаж - рискованное решение, и принимать его нужно только после тщательного анализа. Таким образом, важно заранее определить бюджет, который покупатели готовы потратить на необходимые товары и при этом избежать увеличения долговой нагрузки.

Отмечается, что импульсивные покупки зачастую оборачиваются лишними расходами. При этом покупатели чаще принимают быстрое решение о приобретении товара, когда присутствует ограниченность предложения. Это в свою очередь используют продавцы, особенно в период распродаж, создавая иллюзию ограниченности предложения. В этом случае эксперты "Финуслуг" рекомендуют заранее составить список необходимых покупок и просчитать затраты на них.

В то же время, пренебрежение долгосрочными финансовыми целями также является ошибкой большинства покупателей в "Черную пятницу". Большие затраты на товары по более выгодным условиям, но в которых нет необходимости, уменьшают возможность накопить на более крупные и значимые покупки.

В "Черную пятницу" важно предусмотреть и неучтенные скрытые расходы. Перед покупкой товара стоит обратить внимание на стоимость доставки, оплату упаковки, возможную комиссию за оплату картой. В том числе важно проверить и условия оплаты, зачастую более выгодно оплачивать товар определенной картой. А в случае зарубежного онлайн-шопинга необходимо обращать внимание на дополнительные сборы, таможенную пошлину, а также учитывать валютный курс.